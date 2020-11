Donald Trump se résigne à la victoire de Joe Biden. Sans reconnaître sa défaite… Élection USA Philippe Paquet

© Pool/ABACA Donald Trump a déclaré jeudi qu’il quitterait bien la Maison-Blanche si les grands électeurs confirmaient la victoire de Joe Biden. Ce qu’ils feront le 14 décembre...

Animé de l’esprit de Thanksgiving, Donald Trump a non seulement accordé jeudi la grâce traditionnelle à une dinde plus chanceuse que les autres, mais il a pour la première fois déclaré publiquement qu’il quitterait bien la Maison-Blanche si le Collège électoral désignait formellement Joe Biden à la présidence des États-Unis. Le vote des grands électeurs est attendu le 14 décembre, dans la capitale de chacun des cinquante États plus Washington DC, et son issue ne fait aucun doute puisque le candidat démocrate a le soutien de 306 d’entre eux, contre 232 pour son adversaire républicain. Le 6 janvier, le Congrès entérinera ce vote, faisant officiellement de Biden le président élu.