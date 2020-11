Malgré un nouveau revers en Géorgie, Trump veut fomenter une révolte contre le verdict du 3 novembre Élection USAAnalyse Philippe Paquet

© AFP

La Maison-Blanche a essuyé jeudi soir un revers de plus. Les autorités de la Géorgie ont achevé le recomptage manuel des quelque cinq millions de votes exprimés le 3 novembre et cet exercice n’a pu que confirmer la victoire de Joe Biden avec un avantage de 12 000 voix. L’écart entre ce nouveau décompte et le précédent, réalisé mécaniquement, est de 0,0099 %, souligne le Washington Post.