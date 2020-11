Le résultat de cette élection présidentielle se fait attendre. Des millions d'Américains ont voté par correspondance, et le dépouillement de ces votes retarde le comptage des voix. Même si Joe Biden est en tête actuellement, car il a déjà remporté près d'une vingtaine d'États qui lui ont permis d'avoir maintenant (12h, heure belge) 238 grands électeurs de son côté, l'issue de l'élection n'est pas encore certaine. En effet, d'importants "swing states", comme le Michigan ou la Pennsylvanie, n'ont pas encore été totalement dépouillés. Il se peut même que Donald Trump et son rival démocrate finissent... à égalité.

Il reste encore 87 grands électeurs à remporter, dont 16 dans le Michigan, 20 en Pennsylvanie, 15 en Caroline du Nord, 16 en Géorgie et 10 dans le Wisconsin. Ces "swing states", combinés aux derniers plus petits États (6 grands électeurs dans le Nevada, 3 en Alaska, et il en reste 1 à attribuer dans le Maine), qui n'ont pas encore comptabilisé tous leurs votes, peuvent donc encore faire tout balancer, et mener à une égalité. S'il faut 270 grands électeurs pour devenir président des États-Unis (soit la moitié du nombre total de grands électeurs +1), il n'est pas impossible, à l'heure d'écrire ces lignes, que Donald Trump et Joe Biden terminent tous les deux avec 269 grands électeurs, la différence entre les deux adversaires n'étant actuellement pas si énorme.

Par exemple, imaginons que Joe Biden remporte finalement le Wisconsin, la Pennsylvanie et le dernier grand électeur du Maine (trois sur les quatre lui sont déjà favorables). Il totaliserait alors 269 grands électeurs. Et si Donald Trump gagne le reste des États indécis, soit le Nevada, le Michigan, la Caroline du Nord, la Géorgie et l'Alaska, ça lui ferait 56 grands électeurs en plus que les 213 qu'il possède actuellement. Si on compte bien, l'actuel président aurait lui aussi 269 grands électeurs de son côté.

Quelles sont les chances d'arriver à une égalité?

Le site américain Politico a imaginé 128 scénarios envisageables, en fonction de l'issue du vote dans les derniers États où tous les votes n'ont pas encore été comptabilisés. Selon le site, la majorité des scénarios sont favorables au démocrate Joe Biden, car parmi les différentes possibilités imaginées, le rival de Trump l'emporte dans 93 d'entre elles. L'actuel locataire de la Maison-Blanche sort vainqueur de 31 des scénarios, tandis que les quatre derniers mènent à une égalité.

Que se passerait-il alors ?

Dans le cas d'une égalité entre deux candidats à la présidence américaine, voici la procédure déterminée par le Constitution. Si Donald Trump et Joe Biden arrivent ex-aequo, ce sera à la Chambre des représentants de choisir entre les deux. Les représentants ne votent pas individuellement pour le Président, mais ils sont regroupés par État, et chaque État représente un vote. Pour devenir président, il faut donc que Joe Biden ou Donald Trump obtienne la voix de 26 États au minimum.

C'est le Sénat qui sera en charge de désigner le vice-président. Et les 100 sénateurs, de leur côté, possèdent chacun une voix individuelle.