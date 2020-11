Comme vous avez pu le découvrir sur notre site, les journalistes de la rédaction et nos envoyés spéciaux ont suivi de près les évènements de la nuit aux États-Unis.

Alors que Joe Biden attend le dépouillement des votes anticipés, Donald Trump se réjouit de "sa victoire" et déclare qu’il ira devant la Cour suprême pour arrêter le comptage du vote.

La Libre vous propose exceptionnellement une édition spéciale de son journal en PDF et "enrichi", mise à jour ce mercredi à 9 heures, afin de vous offrir les premiers éclairages et décryptages de cette "Election night 2020" pour le moins surprenante.



Aujourd’hui et dans les prochains jours, la rédaction se mobilisera pour vous informer au mieux sur cette élection présidentielle américaine et sur les rebondissements annoncés et prévisibles.

Bonne journée,

Dorian de Meeûs

Rédacteur en chef de La Libre