Alors que les résultats tombent au compte-gouttes dans les différents Etats américains, l'attention se porte tout particulièrement sur l'Arizona, un des Etats-clés qui pourrait faire basculer l'issue du scrutin.

Si la majorité des médias américains prédisent actuellement une victoire de Biden dans cet Etat du Sud-Ouest américain, seul Fox News annonce déjà une victoire officielle du démocrate. Pour le moment, seuls 79% des votes ont été dépouillés, ce qui ne permettrait pas encore de déclarer l'Arizona officiellement acquis à la cause de Joe Biden.

Les Républicains ont donc vivement critiqué la position de Fox News, qualifiant la chaîne de "complètement aberrante" et avertissant que "les autres médias ne devraient pas suivre" cette annonce. Jason Miller, le directeur de campagne de Trump, a notamment déclaré sur Twitter qu'il y avait encore plus d'un million de votes à compter en Arizona et que Fox News essayait "d'invalider ces votes".

Un autre membre de l'équipe de campagne du président sortant a qualifié de "folle" la décision d'annoncer Biden vainqueur.

Loin de céder à la pression, Fox News, pourtant traditionnellement à orientation conservatrice et respectée par Trump, a confirmé sa décision à de maintes reprises. Arnon Mishkin, le rédacteur en chef, s'est notamment exprimé en direct sur la chaîne pour réaffirmer ses propos et déclarer que la position des Républicains était "erronée".