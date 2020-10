"Trois présidents américains n'ont pas été réélus depuis 1912 et ils partagent tous un même point commun avec Trump" Élection USA Marie Rigot

La crise sanitaire sans précédent a donné lieu à une campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2020 tout aussi inédite. Longtemps privés des traditionnels meetings électoraux, Joe Biden et Donald Trump ont plus que jamais mobilisé les réseaux sociaux pour plaider leur cause. Mais si le Covid a troublé la campagne, le virus en a fait de même avec la fin de mandat du président américain. Critiqué pour sa gestion de la pandémie et son dédain vis-à-vis des mesures sanitaires, le locataire de la Maison-Blanche tente tant bien que mal de marquer des points auprès d’Américains de plus en plus sceptiques face à ses méthodes. Testé positif au coronavirus trois semaines avant le scrutin, Donald Trump a même fait de sa contamination un argument de campagne. Mais sa mise en scène à la sortie de l’hôpital digne d’un grand film de guerre est loin d’avoir suffi à combler le fossé qui se creuse entre son adversaire et lui dans les sondages. "Ce serait une véritable prouesse que Trump soit réélu", estime François Durpaire, professeur à l'université Cergy-Pontoise à Paris et auteur du livre "Les Etats-Unis pour les nuls". Il est l'Invité du samedi de LaLibre.be.