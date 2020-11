Décidement, l'attitude de Donald Trump et son refus de reconnaître sa défaite à la présidentielle américaine en exaspèrent plus d'un. Ce mardi soir, c'était au tour d'Hillary Clinton d'exprimer son mécontentement et de remettre habilement le locataire de la Maison Blanche à sa place.

Sur Instagram, la candidate à la présidentielle de 2016 a partagé une lettre de George Bush (père) adressée à Bill Clinton lors de son investiture, le 20 janvier 1993. Aux Etats-Unis, il est de coutume que le président sortant laisse un courrier à son successeur, dans lequel il exprime généralement ses voeux de succès. Fidèle à la tradition, George H.W Bush avait donc adressé une lettre à son successeur démocrate avant de tirer sa révérence et de quitter définitivement le bureau ovale.



"Cher Bill, quand je suis entré dans ce bureau à l'instant, j'ai ressenti exactement la même sensation d'émerveillement et de respect que j'avais éprouvée il y a quatre ans. Je sais que tu ressentiras également ces choses-là", débutait George Bush dans son courrier. "Je te souhaite beaucoup de bonheur ici. Je n'ai jamais ressenti cette solitude que d'autres présidents avaient décrite dans le passé", déclarait-il ensuite.

"Il y aura des moments très difficiles, rendus encore plus compliqués par les critiques, que tu jugeras peut-être injustes. Je ne suis pas le mieux placé pour te donner des conseils, mais ne laisse pas les critiques te décourager ou te pousser à bout", poursuivait le républicain.

"Tu seras notre président quand tu liras cette lettre. Je te souhaite bonne chance, ainsi qu'à ta famille. Ton succès est désormais le succès de notre pays. Je t'encourage vivement. Bonne chance", concluait le président sortant avant de signer d'un simple "George".

"C'est comme ça que l'on fait aux Etats-Unis"

L'émouvant courrier qu'Hillary Clinton a partagé sur sa page Instagram est accompagné de quelques mots moins tendres à l'égard de Donald Trump. "C'est comme ça que l'on fait habituellement aux Etats-Unis", écrit la démocrate. "Depuis le début, les présidents américains ont toujours accepté le choix de leur population et pris part à un transfert de pouvoir pacifique. C'est ce qui rend notre démocratie si unique, et si durable", conclut Hillary Clinton.

Si Donald Trump n'est cité à aucun moment dans ce post, il semble clair qu'Hillary Clinton s'adresse implicitement à lui et dénonce vigoureusement l'attitude qu'il a adoptée depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden.