Le FBI a lancé un site web sur lequel des indices et des preuves peuvent être laissés en relation avec le siège du Capitole de mercredi. Des vidéos et des photographies d'actes criminels peuvent ainsi y être téléchargées. Même sans les résultats qu'apporteront ce point de collecte, beaucoup de matériel est déjà disponible car les partisans de Donald Trump ont mis en ligne de nombreuses photos et vidéos de leur expédition sur les médias sociaux.

Les auteurs sont en outre faciles à identifier car seuls quelques-uns d'entre eux portaient un masque buccal malgré la pandémie de coronavirus. On peut les voir courir dans les couloirs et les salles d'audience, se précipiter dans les bureaux des députés et sénateurs et endommager les meubles.