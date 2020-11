Jared Kushner a contacté Donald TRump, son beau-père, pour qu'il reconnaisse sa défaite électorale. Deux sources anonymes l'ont affirmé à CNN. Jusqu'à présent, le président ne veut pas se résigner à la défaite et déclare qu'il a gagné puisque selon lui, il y aurait eu une fraude électorale généralisée. Cependant, aucune preuve n'a pu être fournie à ce sujet. Jared Kushner, qui est également un conseiller clé de Trump, l'aurait approché samedi après que son équipe de campagne ait publié une déclaration affirmant que la course n'est pas encore terminée et que les médias ont désigné un vainqueur trop tôt.

Le camp de Joe Biden rapporte en outre à CNN qu'il n'y a pas encore eu de contact entre le président sortant et son successeur. La défaite électorale aurait été une bombe pour l'équipe de campagne de Trump. Des employés anonymes ont rapporté à ABC News que la fatigue et la déception prévalent actuellement au sein de l'équipe qui était censée assurer sa réélection à Trump. "Une sensation terrible", a déclaré l'un d'entre eux à la chaîne de télévision. Certains employés s'étaient déjà préparés à une défaite ces derniers jours, pour d'autres, cela n'a été clair que lorsque Fox News a déclaré Biden vainqueur ce samedi.

L'équipe de Trump a déposé plusieurs poursuites pour fraude électorale présumée. Mais selon ABC News, il existe un désaccord à ce sujet. Certains membres de l'équipe juridique pensent qu'ils sont «inutiles». Le service d'assistance téléphonique que l'équipe de campagne a mis en place pour permettre aux électeurs de signaler les abus dans les urnes s'est également avéré inutile. La ligne serait inondée de faux appels téléphoniques de personnes se moquant de la défaite de Trump, et qui raccrocheraient ensuite.

Néanmoins, les fidèles alliés de Trump, Rudy Giuliani et la procureure générale de Floride Pam Bondi, en particulier, seraient toujours prêts à tout pour contester le résultat. Les fils de Trump, Eric et Donald Trump junior, défendent également la cause de leur père sur Twitter.