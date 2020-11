Joe Biden a décidé de mettre les bouchées doubles. Alors qu'il a été reconnu vainqueur de l'élection présidentielle ce samedi 7 novembre, le démocrate a mis en place ce lundi une cellule de crise sur le coronavirus. Le Covid-19, qui a déjà causé la mort de plus de 237.000 Américains, a toujours été au centre des préoccupations du futur chef d'Etat. Et il le restera tant que cette crise touchera les Etats-Unis, a rappelé le rival de Trump pour cette présidentielle lors d'une conférence de presse.



Le président élu est tout d'abord revenu sur les dernières annonces concernant un potentiel vaccin de Pfizer. "Nous venons de recevoir des nouvelles positives, s'est-il réjoui. Mais le processus qui nous mènera au remède doit être fondé sur la science et doit être totalement transparent." Le démocrate a également averti que même si ce vaccin venait à être bientôt approuvé, il ne sera pas disponible à tous avant plusieurs mois.



Il a également insisté sur l'importance du port du masque. "Porter le masque peut sembler anodin, mais tout au long de notre histoire nous avons vu à quel point de petits actes peuvent faire la différence", a insisté M. Biden."Portons le masque et mettons-nous au travail." Le président élu a maintenu qu'il souhaitait faire front de façon unie face au virus. "Peu importe pour qui vous avez voté, nous sommes des Américains et notre pays est menacé", a-t-il conclu solennellement.