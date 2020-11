Joe Biden, au nom du fils ! Élection USAPortrait Philippe Paquet

© AFP Joe Biden et son fils Beau, décédé en 2015, lors de la Convention démocrate en août 2008 à Denver, Colorado

Cette fois, c’est la bonne. Celui dont on disait volontiers qu’il avait toujours été "almost the right man at nearly the right time" ("presque la bonne personne, presque au bon moment") n’a pas manqué son rendez-vous avec l’Histoire, quand bien même le chemin s’est révélé plus ardu que prévu. Joe Biden deviendra, le 20 janvier, le 46e président des États-Unis. Et en se levant ce jour-là, à quelques heures de prêter serment sur les marches du Capitole, il pourra plus que jamais se dire que Beau est fier de lui.