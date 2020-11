Joe Biden célèbre sa victoire, mais Donald Trump refuse sa défaite, que va-t-il se passer ? Élection USA Philippe Paquet

La réponse se trouve dans le fonctionnement des institutions américaines, dans le respect ou non de traditions solidement établies, dans l’imprévisibilité caractéristique du président sortant et dans la réaction de ses partisans les plus radicalisés. Éclairage.