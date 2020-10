Joe Biden, la décence retrouvée Élection USAPortrait Philippe Paquet

© AFP

Pour Donald Trump, Joe Biden, c’est tout simplement "Sleepy Joe", Joe-l’Endormi, et c’est vrai que le contraste est parfois saisissant entre le dynamisme du président sortant (74 ans) et l’apparente indolence de son adversaire démocrate (77 ans). Il est vrai: l’ancien vice-président prête le flanc aux critiques. Il est coutumier des maladresses, voire des gaffes. C’est à cause de l’une d’elles qu’il dut prématurément retirer sa première candidature à la Maison-Blanche. Portrait.