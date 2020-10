Alors que l’état de santé de Donald Trump et sa gestion de sa propre infection au covid-19 font la Une des médias partout dans le monde, son rival pour la présidentielle du 3 novembre prochain, Joe Biden, n’échappe pas non plus à ce dossier brûlant.



Récemment, lors d'un meeting, Joe Biden a été filmé occupé de tousser dans ses mains après avoir retiré son masque. Une double entorse à la conduite à suivre car il est recommandé afin d'éviter d’être contaminé et de transmettre le virus, de ne pas toucher son masque et de ne pas le baisser au moment d’une quinte de toux ou d’un éternuement.

"Ça ne s'invente pas. Joe Biden a enlevé son masque pour tousser dans sa main. On peut nous parler d'insalubrité ensuite...", a lancé Steve Guest, membre du Comité national républicain (Republicain National Committee), sur Twitter.