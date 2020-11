Le suspens était donc à son comble et les résultats ont été très serrés jusqu'au bout entre Donald Trump et Joe Biden . Finalement, c'est le républicain qui a remporté l'Etat avec 51% des votes.

En Amérique, les élections reposent sur ses 50 Etats. Et la Floride est plus que jamais l'Etat que tous les candidats veulent remporter et pour cause, depuis 1928 seuls deux candidats ont remporté la présidentielle en perdant la Floride. Ce fut le cas de Bill Clinton en 1992 et de John F. Kennedy en 1960.