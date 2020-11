Depuis le 3 novembre, Donald Trump n'en démord pas : il n'a pas perdu l'élection présidentielle américaine. Selon lui, la victoire de son opposant démocrate, Joe Biden, repose sur des "bulletins illégaux".

Après avoir publié de nombreux messages sur Twitter, le 45ème président des Etats-Unis a convoqué une "grande conférence de presse" à Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie. Rappelons que c'est justement cet Etat, avec ses 20 grands électeurs, qui a permis à Joe Biden de remporter les élections américaines. Donald Trump a donc donné rendez-vous aux médias et a envoyé ses avocats à l’hôtel Four Seasons de Philadelphie.

Mais, rapidement, les hôtels Four Seasons ont déclaré n'avoir aucune information à propos de cet évènement. L'équipe de campagne du président sortant a, par erreur, réservé le parking d’une boutique d’aménagement paysagiste nommée “Four Seasons Total Landscaping” au milieu d'une zone industrielle.

L'équipe d'avocats de Donald Trump a donc donné la conférence de presse devant une façade verte et une porte de garage placardée avec quelques affiches électorales.