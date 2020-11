La présidentielle américaine n’a jamais pris fin le jour J. Ce constat est d’autant plus flagrant en 2020 Élection USAAnalyse Maria Udrescu

© AFP Rangement du matériel et dépouillement dans le comté de Clark, après la fermeture des bureaux de vote le 3 novembre 2020 à North Las Vegas, Nevada.

"L’élection devrait se terminer le 3 novembre, et non pas quelques semaines plus tard !", avait insisté Donald Trump, dans un tweet posté vendredi dernier. Le Républicain, qui briguait un nouveau mandat à la tête des États-Unis, n’a eu cesse de remettre en doute le déroulement correct de l’élection présidentielle du 3 novembre.