M. Pompeo devrait réaffirmer le "soutien indéfectible des États-Unis à l'OTAN" ainsi que le partenariat entre les Etats-Unis et la Belgique, au cours de ce déplacement de deux jours, annonce le département d'État américain dans une déclaration communiquée lundi.

"Le secrétaire Pompeo soulignera l'importance du partenariat transatlantique, champion du succès continu de l'OTAN dans la protection de la communauté transatlantique et l'adaptation aux nouveaux défis sécuritaires, et réaffirmera la force de la relation bilatérale entre les États-Unis et la Belgique", selon cette déclaration.

Les relations entre l'OTAN et les Etats-Unis se sont crispées durant le mandat du président américain Donald Trump qui a reproché aux membres européens de ne pas financer suffisamment l'alliance.

Le président élu américain Joe Biden doit entrer en fonction le 20 janvier.