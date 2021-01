Le fournisseur d'ordinateurs de vote Dominion Voting Systems Corporations poursuit Rudolph Giuliani en justice, affirme lundi le New York Times. Selon la société, l'avocat de l'ancien président américain Donald Trump est à l'origine d'une "campagne de désinformation virale". M. Giuliani a argumenté contre l'entreprise pendant des semaines, affirmant, comme Trump, que l'élection avait été volée. Dominion demande 1,3 milliard de dollars (1,07 milliard d'euros) de dommages et intérêts à l'ancien maire de New York pour avoir diffusé des "accusations manifestement fausses", dont il s'est enrichi.

La société a également annoncé qu'elle envisageait de nouvelles poursuites et n'excluait pas un procès contre Donald Trump.

Dominion est le deuxième fournisseur d'ordinateurs de vote aux États-Unis. Des ordinateurs de vote Dominion ont été utilisés dans plus de 24 États lors des élections de 2020.