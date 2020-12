Les élus du Parti républicain pressés de choisir entre fiction et réalité Élection USAAnalyse Philippe Paquet

© BELGAIMAGE Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a contribué à créer une situation inextricable.

Tout se passe comme si Donald Trump, qui en 2016 n’arrivait pas à croire qu’il avait gagné, ne parvenait pas à se convaincre quatre ans plus tard qu’il a perdu. Après avoir demandé qu’on recompte, en vain, dans plusieurs États, et avoir été débouté dans une cinquantaine d’actions en justice, le président sortant a été confronté lundi au verdict des "grands électeurs" qui, par 306 contre 232, conformément au résultat du scrutin présidentiel et donc sans la moindre défection, ont confirmé la victoire de Joe Biden. Malgré quoi il s’obstine à toujours dénoncer " l’élection la plus frauduleuse dans l’histoire des États-Unis".