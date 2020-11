Les Américains retiennent leur souffle alors que le scrutin tant attendu approche à grands pas. Tandis que les candidats enchaînent les meetings, la nièce de l'actuel président a livré un nouveau témoignage alarmant. Celle qui a déjà dépeint un portrait peu flatteur de son oncle dans un livre paru cet été a mis en garde contre les conséquences qu'aurait la réélection de Trump à la tête du pays. "Nous nous dirigerons vers un état autoritaire si nous lui permettons de continuer sans entrave", a affirmé Mary Trump surEn effet, la psychologue clinicienne a étudié attentivement, avec un panel d'experts, les actes de son oncle tout au long de son mandat. Ce qu'elle en retient est peu glorieux. "Donald a (apparement) fait tout ce qui était en son pouvoir pour démanteler chaque institution que comportent les États-Unis", a-t-elle regretté. C'est pourquoi elle n'a aucun doute sur le fait que le locataire de la Maison-Blanche n'hésitera pas à faire tout ce qu'il peut pour être réélu, sans se soucier de la loi. "Il est vil, a mis en garde Mary Trump. Il a appelé des citoyens américains à commettre des violences contre d'autres simplement parce qu'ils avaient exprimé leur opinion."Des pratiques qu'il remettra en oeuvre lors de ce scrutin, selon la jeune femme. "Il permettre que des actes violents soient commis en son nom afin de remporter cette élection parce qu'il sait qu'il ne peut gagner légitimement", a-t-elle averti, parlant de partisans armés envoyés pour surveiller les urnes.Mary Trump a ainsi fait part de jours "très dangereux" à venir pour les Etats-Unis. Et même si le milliardaire finissait par accepter sa défaite, la psychologue a estimé qu'il ferait tout pour laisser le pays sens dessus dessous. "Lui et ses associés vont passer les dernières 11 semaines à la présidence pour détruire tout ce qu'ils peuvent et pour voler autant que possible l'argent des contribuables", a conclu la nièce du président au New Yorker.