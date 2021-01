Le vice-président n'aurait pas l'intention de démettre le président sortant de ses fonctions en invoquant le 25e amendement de la Constitution américaine, comme le souhaitent les Démocrates. Les deux hommes, dont c'était la première rencontre depuis les violences de mercredi au Capitole, ont eu une "bonne conversation", selon la même source.

Selon ce responsable, Donald Trump n'a pas l'intention de démissionner avant la fin de son mandat, le 20 janvier. De son côté, le vice-président n'a pas l'intention de le démettre de ses fonctions en invoquant le 25e amendement de la Constitution américaine, en le déclarant, avec le soutien de ses principaux ministres, inapte à exercer sa fonction.

Le président et le vice-président "ont réitéré que ceux qui avaient enfreint la loi et envahi le Capitole ne représentent pas le mouvement 'America First' soutenu par 75 millions d'Américains", a indiqué ce responsable. "Ils se sont engagés à poursuivre leur travail pour le pays jusqu'à la fin de leur mandat", a-t-il ajouté.

Malgré les pressions du locataire de la Maison Blanche, Mike Pence avait annoncé mercredi dans une lettre qu'il ne s'opposerait pas devant le Congrès à la validation des résultats de l'élection présidentielle, déclenchant la fureur du président et de ses supporteurs.

"Mike Pence n'a pas eu le courage de faire ce qu'il aurait dû faire pour protéger notre pays et notre Constitution", avait tweeté Donald Trump, alors qu'une horde de ses partisans envahissait le Capitole.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent une foule compacte scander "Pendez Mike Pence" aux portes du Capitole. D'autres militants ont parcouru les couloirs du temple de la démocratie américaine hurlant que le vice-président était un "lâche", selon le New York Times.