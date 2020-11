Certains médias donnent des chiffres contradictoires. A l’heure de commencer cette nouvelle journée d’attente à Washington, Joe Biden avait besoin, pour franchir la barre des 270 grands électeurs et l’emporter définitivement, soit de la Pennsylvanie, soit d’une combinaison de deux de ces trois États : le Nevada, l’Arizona et la Géorgie.

Joe Biden espérait prononcer, vendredi soir, à son domicile du Delaware, son discours de victoire. Il en a été réduit à appeler ses partisans et, plus généralement, ses concitoyens, à la patience, quand bien même les chiffres d’un dépouillement qui s’éternise pointent tous dans la même direction : le triomphe du candidat démocrate. Triomphe parce qu’en plus de gagner, selon toute vraisemblance désormais, en nombre de « grands électeurs », Biden remportera un succès écrasant dans le vote populaire, avec plus de quatre millions de voix d’avance sur Donald Trump – un record absolu.

Pour l’heure, les compteurs restaient figer, samedi en début de journée à Washington, sur 253 grands électeurs pour Joe Biden contre 213 pour Donald Trump, selon les estimations les plus prudentes des médias américains dont CNN. Rappelons qu’il n’y a pas, aux États-Unis, de Commission électorale indépendante qui communique des résultats officiels. C’est une réalité qui indignait l’ancien président Jimmy Carter et, lorsqu’on lui demanda un jour si le centre qu’il a créé à Atlanta pour surveiller des scrutins aux quatre coins du monde serait prêt à remplir cette mission aux États-Unis, il répondit d’un trait : non, parce qu’ils ne remplissent pas les conditions, dont l’existence d’une telle commission…