Une fois de plus, le New York Times a décidé de s'intéresser aux finances du président sortant. Après s'être procuré les déclarations fiscales de Donald Trump et avoir découvert son compte bancaire en Chine, cette fois, le quotidien a révélé que les déductions d'impôt de Donald Trump faisaient l'objet de deux enquêtes pour fraude dans l'Etat de New York.

Citant ce rapport, la nièce du Président sortant a fait savoir le fond de sa pensée. "Pas de grâces. Pas d'immunité", a-t-elle tweeté.

Selon le New York Times, les paiements en question auraient pu en partie être versés à Ivanka. La fille aînée de Donald Trump s'est d'ailleurs exprimée au sujet de cette enquête, la qualifiant de "harcèlement pur et simple". "Cette "enquête" des démocrates de New York est motivée à 100 % par la politique, la publicité et la rage", écrit-elle sur Twitter.

Mary Trump, en totale opposition

Ce n'est plus un secret pour personne : Mary Trump ne soutient pas le clan du président. Plus tôt dans la semaine, elle dénonçait sur CNN les échecs de Donald Trump face à la crise du coronavirus aux Etats-Unis. "Il est directement responsable de la mort de milliers d'Américains", avait-elle déclaré. "Il a du sang sur les mains, et il doit être tenu responsable, donc j'espère que le président élu Biden gardera cela à l'esprit en janvier prochain".

Elle avait également annoncé, avant l'élection, que son oncle refuserait d'accepter sa défaite. Selon elle, ce refus s'explique par la peur d'être la cible de poursuites pénales et Donald Trump pourrait aller "plus loin que l'on imagine" afin de rester au pouvoir.