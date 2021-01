PODCAST : Ce qu'il faut attendre de l'investiture de Joe Biden et des débuts du nouveau président américain

C'est dans une capitale désertée, quadrillée par l'armée, que Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment et deviendront ce mercredi président et vice-présidente des Etats-Unis.

Les habitants de Washington sont invités à rester chez eux pour suivre virtuellement la cérémonie d'investiture du 46e président des Etats-Unis, afin de ne prendre aucun risque avec l'épidémie de Covid-19. Ils en seraient de toute façon dissuadés par le gigantesque déploiement de forces de sécurité dans une capitale barricadée et meurtrie par l'assaut du 6 janvier contre le Capitole.

Quelles sont les particularités de cette investiture ? Quelles sont les priorités du nouveau président ? Comment va se dérouler son mandat ? Que va devenir Donald Trump ?

Nos journalistes Philippe Paquet et Maria Udrescu apportent leur analyse dans ce podcast animé par Philippe Deraymaeker.