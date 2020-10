Sur fond de crise du Covid et de vote par correspondance, l'élection présidentielle 2020 se déroule dans un contexte particulier. Chaque candidat doit avant tout parvenir à mobiliser l’électorat historique de son mouvement. Mais, à ces aspects, s'ajoutent les révélations du journaliste Bob Woodward, les fake news et une utilisation particulière des réseaux sociaux. Comment Donald Trump et Joe Biden tirent-il leur épingle du jeu ?

Maria Udrescu et Philippe Paquet, nos journalistes spécialistes des Etats-Unis, font le point en podcast.

--> Ce vendredi, découvrez le 5e podcast de cette série.