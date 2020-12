Dans un tweet, Donald Trump a pour la première parlé d'une "administration Biden", laissant sous-entendre que son adversaire avait bel et bien gagné l'élection.

"Maintenant que l'administration Biden sera un désordre en proie au scandale pour les années à venir, il est beaucoup plus facile pour la Cour suprême des États-Unis de suivre la Constitution et de faire ce que tout le monde sait qu'il faut faire. Ils doivent faire preuve d'un grand courage et d'une grande sagesse. Sauvez les USA !!!"

Un mois après l'élection présidentielle américaine, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite et continue à dénoncer des "fraudes", qu'il n'est toutefois pas parvenu à prouver. Son administration, elle, a toutefois entamé la procédure de transition avec son successeur.