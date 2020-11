"La raison pour laquelle je suis de retour ici, en Floride du Sud, est que certains d'entre vous n'ont pas encore voté", a déclaré M. Obama. "Ce n'est pas parce que vous pensez que le gars en place fait du bon travail que votre vote fera une différence, mais parce que vous êtes sceptiques. Je veux vous parler. Je ne connais pas votre situation mais si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore voté, sachez qu'un président ne peut pas résoudre tous les problèmes, qu'un gouvernement ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais qu'il peut améliorer les choses."

Lors d'un rassemblement à la Florida International University - qualifié par la campagne de M. Biden de "rassemblement de clôture de la veillée électorale", avec le chanteur portoricain Luis Fonsi et le DJ Irie - Barack Obama a mis en garde les électeurs du comté de Miami-Dade, l'endroit de l'État le plus touché par le Covid-19, à propos d'un autre mandat de Donald Trump pendant la pandémie. Il a déclaré que cela signifierait que des scientifiques comme Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, seraient mis sur la touche par une Maison Blanche désireuse de rouvrir toute l'économie le plus rapidement possible.

La campagne de M. Trump a présenté le rassemblement de Barack Obama, qui comprenait 246 voitures et 466 personnes réparties sur un grand parking pour se conformer aux exigences de distanciation sociale, comme une ultime tentative pour sauver la face à Miami-Dade.