"Aussi longtemps que je serai en fonction, le NEBRASKA, le MICHIGAN, le MINNESOTA et l'OHIO rebondiront plus loin et mieux que jamais auparavant! Les bureaux de vote anticipé ferment aujourd'hui dans ces grands États et nous avons besoin de VOUS pour sortir et VOTER! Ensemble, nous RENDRONS SA SPLENDEUR À L'AMERIQUE", a lancé lundi sur Twitter le locataire du Bureau ovale.

Le Michignan, le Minnesota et l'Ohio font partie des "Swing States", ces États considérés comme clefs car l'issue des voix y est incertaine.

Les bureaux de vote ouvriront mardi matin. Toutefois, plus de 94 millions de citoyens américains ont déjà voté de manière anticipée, selon la base de données "US Elections Project" élaborée par un professeur de l'Université de Floride. Ce nombre élevé s'explique en grande partie par la pandémie de coronavirus, qui sévit actuellement partout dans le monde.

Le vote anticipé est clôturé depuis plusieurs jours dans certains États comme la Louisiane ou la Floride, autre Etat-clef. D'autres États ont préféré laisser aux électeurs l'opportunité de voter à l'avance jusqu'à la veille de l'élection.

Les bulletins de vote par correspondance doivent être envoyés au plus tard le jour de l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, de nombreux États ne dépouillent les bulletins de vote qu'après le jour de l'élection, ce qui signifie que les résultats du scrutin pourraient ne pas encore être connus mardi soir.