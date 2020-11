Comme attendu, Donald Trump a remporté les trois grands électeurs de l'État de l'Alaska. Ce résultat n'est toutefois pas important pour le résultat final, puisque Joe Biden a déjà obtenu plus de 270 grands électeurs et est assuré de devenir le prochain président des Etats-Unis.

Selon CNN et NBC News, les trois quarts des votes ont été comptés en Alaska. Trump est à près de 57 % et Biden à 39 %. La candidat républicain ne peut donc plus mathématiquement être dépassé par le démocrate.

L'agence de recherche électorale américaine Edison Research annonce en outre que le sénateur républicain Dan Sullivan sera réélu en Alaska. Assurant de la sorte au minimum la moitié des sièges au Sénat au parti républicain. C'est l'Etat de Géorgie qui déterminera finalement en janvier prochain qui obtiendra la majorité au Sénat car si les deux sénateurs de cet Etat sont démocrates, le 50-50 bénéficiera au camp de Joe Biden puisque la future vice-présidente Kamala Harris détiendra le vote décisif.

A noter donc qu'il reste encore trois États dont les résultats sont attendus pour l'élection présidentielle:

-> La Caroline du Nord: Trump est en tête avec 50,1% contre 48,7% pour Biden, 99% des bulletins y ont été dépouillés.

-> La Géorgie: Biden y est en tête avec 49,5% contre 49,2% pour Trump, 99% des bulletins y ont été dépouillés.

-> L'Arizona: Biden y est en tête avec 49,4% contre 49,1% pour Trump, 99% des bulletins y ont été dépouillés.