Winchester, une petite ville universitaire du Commonwealth de Virginie, a conservé ses airs de ville frontière. Dans son centre historique, on jurerait pouvoir croiser encore les colons arrivés dans la foulée des jésuites français venus évangéliser la région après que Samuel de Chaplain l’eut cartographiée en 1632. Il y a ici une atmosphère d’Amérique profonde et on n’est pourtant qu’à une heure ou deux en voiture de Washington D.C.