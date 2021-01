Qui est Raphael Warnock, ce candidat qui pourrait devenir le premier sénateur noir de l'État de Géorgie? Élection USAPortrait Hubert Leclercq

© AFP

À 51 ans, le pasteur Raphael Warnock "balance" son discours de campagne comme un sermon dans les églises noires de l’État du sud des États-Unis. Avec ses petites lunettes carrées sans monture, ses costumes à la coupe impeccable et sa barbe soignée, ce pasteur afro-américain cultive un look classique et élégant, très populaire de nos jours parmi les pasteurs qui comptent aux États-Unis.