USA: les Républicains au bord de la crise de nerfs Élection USA Philippe Paquet

© AFP L'obstination de Trump à ne pas reconnaître sa défaite crée des tensions au sein du parti républicain.

L’obstination de Donald Trump à ne pas admettre sa défaite à l’élection présidentielle du 3 novembre provoque des tensions de plus en plus vives au sein du Parti républicain. Alors que plusieurs recours en justice ont déjà été rejetés, et qu’il apparaît que ceux qui pourraient éventuellement être retenus ne portent pas sur un nombre de voix suffisant pour inverser l’issue du scrutin, beaucoup voudraient qu’on tourne maintenant la page.