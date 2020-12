Rudy Giuliani, tonitruant avocat de Trump et ex-maire de New York, devenu la risée de l'opposition après plusieurs épisodes cocasses Élection USAPortrait Isabelle Hanne, pour Libération

L'annonce de la contamination au Covid-19 de l'ex-maire de New York et avocat de Donald Trump est un revers supplémentaire pour ce baron républicain, devenu la risée de l'opposition pour ses diatribes complotistes et incohérentes.