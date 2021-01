A trois jours de l'investiture de Joe Biden, la capitale américaine est en état de siège. Les rares passants croisés samedi oscillent entre sidération, ennui et impatience.

Tenue de sport, écouteurs sans fil et bandeau sur les cheveux, Susan file à bonne allure en manœuvrant la poussette de jogging où est harnaché son bébé. Mais à l’angle des avenues New Jersey et Louisiana, juste au nord du Capitole, un policier lève le bras et interrompt sa foulée. Impossible de continuer tout droit vers l’esplanade du National Mall, lui explique-t-il poliment : la zone est barricadée et le restera au moins jusqu’au lendemain de l’investiture de Joe Biden, mercredi.