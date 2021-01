Trois millions de votes anticipés en Géorgie, où l'avenir du Sénat américain se joue Élection USA Dozin Maxence

© AFP

Galvanisés par les enjeux inhérents à cette élection capitale, les deux grands partis ont dépensé comme jamais depuis début novembre pour multiplier, à la télévision comme à la radio, les appels à se mobiliser en ce mardi : on estime par exemple que près de 300 millions de dollars ont été dépensés par les Démocrates pour tenter d’installer Jon Ossoff et Raphael Warnock au Sénat fédéral, et placer celui-ci dans une situation d’équilibre des forces, la voix de partage revenant dès lors à la future vice-présidente Kamala Harris.