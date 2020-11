Les Etats remportés par Biden: Washington, Oregon, Californie, Arizona, Nouveau Mexique, Colorado, Nebraska (1/5), Minnesota, Illinois, Virginie, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Maine (3/4).



Les Etats remportés par Trump: Montana, Idaho, Wyoming, Utah, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska (4/5), Kansas, Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiane, Missouri, Iowa, Indiana, Ohio, Virginie Occidentale, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Floride, Caroline du Sud.