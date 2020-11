Ce qu'il faut retenir

Comme attendu, Donald Trump a décroché l'Indiana (selon CNN et la NBC) et le Kentucky. Joe Biden, lui, a remporté le Vermont et la Virginie.



Première surprise, le Républicain a remporté la Virginie-Occidentale, selon le New York Times et Fox News ; il s'agit pourtant d'un Etat traditionnellement démocrate.

Les résultats en Géorgie seront particulièrement importants étant donné qu'il s'agit d'un swing state qui compte un total de 16 grands électeurs (sur 270 nécessaires).

Les premiers résultats et premières projections



1h51 : Le Washington Post donne Donald Trump vainqueur dans l'Oklahoma.

1h31 : Trump a remporté la Virginie-Occidentale, selon le New York Times. Il s'agit d'un Etat traditionnellement démocrate.

1h25 : Trump est repassé devant en Floride, les résultats sont pour l'instant très serrés.

1h21 : Joe Biden serait en tête en Pennsylvanie, selon les tout premiers résultats donnés par le New York Times.

1h14 : Joe Biden vient de repasser en tête en Floride. Il est encore trop tôt pour annoncer un résultat clair dans cet Etat.

1h08 : En Géorgie, Biden est en tête. Trump par contre l'est en Caroline du sud, en Indiana et dans le New Hampshire. Mais, là encore, très peu de bulletins ont été dépouillés. Il est donc difficile de donner une tendance sûre.

1h04 : Selon les télévisions américaines, Trump a remporté l'Indiana.

00h55 : Selon Fox News, Donald Trump est en tête dans le New Hampshire avec 61,5% des voix. Il n'y a toutefois que très peu de votes qui ont été dépouillés. Il est donc encore trop tôt pour pointer une tendance.