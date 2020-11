L’élection présidentielle n’est pas cruciale que pour les candidats Trump et Biden. Elle l’est aussi pour les réseaux sociaux, attendus au tournant de part et d’autre. En 2016, ils ont été accusés d’avoir fait le jeu de Donald Trump , faute de modération de ses propos virulents et de ses désinformations. Leurs utilisateurs ont été manipulés depuis l’étranger via les usines à trolls ou Cambridge Analytica. L’état des lieux reste préoccupant.