Un débat chaotique entre Donald Trump et Joe Biden reflète une Amérique dramatiquement divisée Élection USA Philippe Paquet

© AFP

Dans une campagne électorale américaine que l’épidémie de Covid-19 a rendue plus terne que d’habitude, on attendait avec impatience le premier débat télévisé, quand bien même on savait qu’il se déroulerait dans des conditions elles aussi particulières avec un public clairsemé. On était notamment curieux de voir si le candidat démocrate, Joe Biden, allait déborder d’énergie, histoire de démentir son adversaire républicain quand il le ridiculise sous le sobriquet de « Sleepy Joe » (« Joe-l’Endormi »). On était curieux de voir aussi si Donald Trump allait se montrer plus éloquent et plus méthodique que d’ordinaire, pour projeter de lui une image véritablement présidentielle.