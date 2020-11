De son côté, le président élu, Joe Biden, a commenté plus sobrement l'annonce de Moderna. Il a tenu tout d'abord à remercier les hommes et femmes qui ont œuvré à l'élaboration de moyens pour lutter contre le Covid-19, mais également le personnel soignant. Il a également reconnu que ce second vaccin donnait encore davantage d'espoir de voir un jour cette crise sanitaire prendre fin. Mais il a toutefois appelé à la prudence. "Ce qui était vrai pour le premier vaccin l'est également pour le second: il faudra encore des mois, a-t-il averti. D'ici là, les Américains doivent continuer à respecter la distanciation sociale et à porter un masque pour maîtriser le virus."