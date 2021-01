Une élection historique en Géorgie avec un premier sénateur afro-américain Élection USAAnalyse Philippe Paquet

La Géorgie, qui n’avait plus vécu d’événement politique majeur depuis que l’un de ses planteurs de cacahuètes était devenu président des États-Unis en 1976, a écrit une page d’Histoire mardi, et l’une des plus remarquables, en élisant son premier sénateur afro-américain. Le pasteur Raphael Warnock, 51 ans, est aussi le premier sénateur démocrate noir élu dans un des anciens États confédérés.