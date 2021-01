Si le président déchu avait réagi à la prise d'assaut du Capitole en vidéo et à coup de tweets avant d'être banni de la majorité des réseaux sociaux, la Première Dame Melania Trump ne s'était pas encore exprimée publiquement sur les événements de mercredi dernier. Quatre jours et quelques heures plus tard, c'est désormais chose faite.

Dans une déclaration officielle publiée sur le blog de la Maison Blanche, l'épouse de Donald Trump a livré un message de paix et de tolérance.

"Je suis déçue et découragée par ce qui s'est passé la semaine dernière", a déclaré la Première Dame. "Je trouve honteux qu'autour de ces événements tragiques, il y ait eu des commérages salaces, des attaques personnelles injustifiées et de fausses accusations trompeuses à mon égard", a-t-elle poursuivi. "Ne vous y trompez pas, je condamne absolument la violence qui s'est produite au Capitole. La violence n'est jamais acceptable", a-t-elle insisté.

Soutien aux familles des victimes

"Il est inspirant de voir que tant de personnes ont trouvé une passion et un enthousiasme à participer à l'élection, mais nous ne devons pas laisser cette passion se transformer en violence. Notre chemin vers l'avenir est de nous rassembler, de trouver nos points communs et d'être les personnes aimables et fortes que je sais que nous sommes", a encore déclaré l'épouse du président sortant.

Melania Trump a également tenu à rendre hommage aux quatre personnes qui ont perdu la vie durant les émeutes : "Je prie pour le réconfort et la force de leurs familles en cette période difficile".

Enfin, Melania Trump a voulu remercier ses supporters: "Cela a été l'honneur de ma vie de servir en tant que votre Première Dame. Je tiens à remercier les millions d'Américains qui nous ont soutenus, mon mari et moi, au cours des quatre dernières années et qui ont montré l'incroyable impact de l'esprit américain".