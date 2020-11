M. Biden annoncé ensuite sa première nomination dans un communiqué. Ron Klain est lié à Joe Biden depuis de nombreuses années et est resté son conseiller le plus proche au sein de son équipe de campagne. Il avait déjà été chef de cabinet des vice-présidents américains Al Gore sous l'administration du président démocrate Bill Clinton et Joe Biden déjà sous l'administration du président démocrate Barack Obama. M. Klain, diplômé de Harvard, avait aussi été nommé par M. Obama pour coordonner la réponse américaine face au virus Ebola en 2014. Cette expérience est vue comme un avantage à l'heure actuelle alors que la pandémie de Covid-19 bat son plein aux USA. Durant la campagne de Joe Biden, il a était aussi le visage de l'équipe démocrate au sujet de la crise sanitaire.

M. Klain a accepté ce poste le plus prestigieux au sein de la Maison Blanche, selon les sources officielles contactées par CNN, mais une annonce formelle devrait avoir lieu jeudi.

Le New York Times met aussi en avant l'esprit vif de M. Klain, notamment pour critiquer le président républicain Donald Trump sur Twitter et sa gestion de la pandémie.

M. Biden annoncé par la suite sa première nomination dans un communiqué cité par l'AFP. "Ron a été d'une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble", a déclaré M. Biden à propos de cet homme de 59 ans qui était donc son chef de cabinet lorsqu'il était vice-président. "L'expérience longue et diversifiée de Ron Klain et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j'ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison Blanche alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays", a ajouté le président-élu.