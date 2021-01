Ce mercredi, Joe Biden a officiellement pris la place de Donald Trump et est ainsi devenu le 46e président des États-Unis d'Amérique.

Lors de la cérémonie, un détail particulier a pu en interpeller certains: les anciennes Premières dames Michelle Obama et Hillary Clinton, ainsi que la nouvelle vice-présidente Kamala Harris étaient vêtues de violet. Une couleur qui possède un sens symbolique fort aux États-Unis.



En effet, le mauve est le résultat du mélange entre le rouge et le bleu et donc du bipartisme entre Républicains et Démocrates. Ces trois personnalités ont ainsi, semble-t-il, affiché leur volonté d'une Amérique unie, en opposition notamment aux récents évènement qui ont pris place au Capitole.

Par ailleurs, le violet est la couleur du mouvement des suffragettes: des femmes militantes qui se sont battues pour le droit de vote féminin. Preuve supplémentaire, s'il y en avait besoin, de l'engagement de ces trois femmes de pouvoir pour une société plus juste et égalitaire.