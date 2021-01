"Vous verrez, il va se passer bien des choses dans le mois et demi à venir": dans les rues de Washington, les supporters de Trump restent déterminés Élection USAReportage Maxence Dozin, envoyé spécial à Washington

© Montage (DR et AP)

Par cette fraîche matinée de lendemain d’affrontements ayant profondément ébranlé la démocratie américaine, c’est dans les hôtels de la capitale fédérale que l’on avait le plus de chances de croiser des supporters du président Trump, les rues de Washington étant désertées de toute présence de manifestants. Autour du Capitole, là où mercredi après-midi des centaines de d’individus ont pénétré au cœur même des bâtiments fédéraux, semant chaos et destruction, des policiers et membres des forces armées étaient présents en nombre, ne laissant aucune possibilité d’accès au théâtre des événements de la veille.