La sénatrice a renoncé à une candidature qui ressemblait à une lente descente aux enfers.

Elle disait toujours, et à juste titre, qu’elle avait "un plan" pour relever les grands défis de l’élection présidentielle (l’économie, la santé, l’éducation, l’immigration, etc.). La dernière décision aura sans conteste été la plus dure à planifier : son retrait de la course à l’investiture démocrate, auquel Elizabeth Warren n’a pu se résoudre que jeudi.