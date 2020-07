L’Amérique latine et les Caraïbes viennent de dépasser les États-Unis et le Canada en nombre de cas de Covid-19 et en nombre de décès dus à cette maladie. Les efforts des États d’Amérique latine pour endiguer la pandémie se heurtent à la pauvreté des systèmes de santé. Et cela alors que le nombre de milliardaires y augmente et que ceux-ci ne paient pas ou presque pas d’impôt sur la fortune.