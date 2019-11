Le chef d'Etat s'est ainsi acharné sur Beto O'Rourke au cours d'un meeting face à ses partisans. "Ce pauvre garçon pathétique", a commencé Trump avant de se lancer dans une imitation du démocrate. Remuant les bras, le président explique qu'il se demandait souvent ce que le politicien cherchait à faire avec de tels gestes. "Il se tenait tout le temps debout sur les tables pour parler et agitait les bras dans tous les sens, a expliqué le milliardaire hilare. Ne parle-t-il donc jamais les deux pieds sur terre?"







Le président en a également profité pour revenir sur une des déclarations de Beto O'Rourke au magazine Vanity Fair alors qu'il se lançait dans la course à la Maison Blanche. Le malheureux candidat avait ainsi estimé "être né pour ça". "Je ne pense pas", a ironisé Trump face à un public visiblement friand des piques du président.





Enfin, comme à son habitude, le chef d'Etat n'a pas pu s'empêcher de tacler son adversaire démocrate, Joe Biden, surnommé par le président "Sleepy Joe". Donald Trump a ironiquement expliqué à quel point il lui faisait peur. "Comment vais-je battre cet homme?, s'est faussement inquiété le républicain. Clinton, c'était facile. Obama, c'était facile. La famille Bush, c'était facile. Mais 'Sleepy Joe'... je me fais vraiment du souci. Donc je me suis dit: il n'y a qu'une seule façon de le battre. Appelons l'Ukraine pour demander de l'aide". Une affaire dont rigole Trump mais qui lui a tout de même valu de gros ennuis depuis plusieurs semaines, puisque les démocrates ont engagé une procédure de destitution qui a pris récemment une toute nouvelle dimension

Beto O'Rourke a annoncé ce vendredi 1er novembre qu'il se retirait de la course à la Maison Blanche. Voyant sa cote de popularité baisser dans les sondages, le démocrate a préféré battre en retraite, affirmant qu'il préférait s'assurer que "le candidat démocrate l'emporte face à Trump". Un adversaire en moins donc pour Joe Biden et Elizabeth Warren dans cette primaire démocrate. Mais ce n'est pas leur réaction à cette annonce qui a le plus attiré l'attention. En effet, c'est celle du président américain, Donald Trump, qui n'a pas manqué de surprendre.