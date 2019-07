Pendant cinq heures, Robert Mueller a répondu mercredi aux questions des membres du Congrès sur “l’enquête russe”, usant presque exclusivement de ces quelques mots. Le procureur spécial avait prévenu qu’il n’ajouterait pas une virgule à ce qui se trouve déjà dans son rapport sur les liens entre le candidat Donald Trump et Moscou. De quoi penser que cette audience fut inutile ? En réalité, la simple présence de M. Mueller a permis aux deux camps politiques, note Robert Shapiro, de la Columbia University. Qui plus est à un an de la présidentielle de novembre 2020.(...)